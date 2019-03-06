В Белоруссии могут запретить выезд из страны уклоняющимся от призыва

ТАСС, 6 марта. Белорусские власти рассматривают возможность ограничить прием на государственную службу граждан, не прошедших военную службу. Уклоняющимся от призыва могут запретить и выезд из страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Белоруссии.

"Рассматриваются вопросы применения ограничения приема на государственную и иную службу граждан, не прошедших военную службу, не имея на то законных оснований. Также обсуждается вопрос принятия решений о временном ограничении права граждан на выезд из Республики Беларусь в случае их неявки на мероприятия по призыву", - отметили в оборонном ведомстве.

В последние годы в Белоруссии недостаточно призывников для комплектования вооруженных сил, других войск и воинских формирований, годных к службе по состоянию здоровья. "Дефицит призывных ресурсов связан в первую очередь с демографической ситуацией в стране", - пояснили в минобороны. Оборонное ведомство "наиболее целесообразным считает путь сокращения количества отсрочек от призыва". В первую очередь это может коснуться продолжения образования.

В белорусской армии служат около 65 тыс. человек. Она комплектуется по смешанной системе: на основе воинской обязанности и добровольного поступления на службу по контракту. Призыву на срочную военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на учете и не состоящие в запасе.