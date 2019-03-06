Болгарский парламент преодолел вето президента на закон о выборах

СОФИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии преодолело в среду на пленарном заседании вето президента Румена Радева на закон о поправках в избирательное законодательство, принятый в феврале. Трансляцию заседания вел в прямом телеэфире Kanal 3.

В поддержку закона высказались все находившиеся в зале 154 депутата. Парламентарии от оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) заседание парламента бойкотировали.

"Отклонив вето президента, мы исполняем наши обязательства перед избирателями. Претензии президента - особенно в области машинного голосования - демагогия", - заявили депутаты правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во время дебатов.

Вето на закон о выборах было наложено Радевым 25 февраля. Президент Болгарии обратил внимание, что принятые парламентом изменения лишают избирателей права голосовать за отдельных кандидатов и отдают привилегии голосованию по партийным спискам, а также не вводят ясных критериев для введения машинного голосования. Он выразил категорическое несогласие с тем, что акты, связанные с избирательным процессом, не могут быть обжалованы в судебном порядке. Также новый закон не предусматривал актуализации списков избирателей и введение видеоконтроля на этапе подсчета голосов.

Национальный совет БСП принял 16 февраля решение отказаться от работы в болгарском парламенте до решения проблем с законом о выборах, который, по мнению оппозиции, "нарушает законность, свободный выбор болгарских граждан и гарантии проведения честных выборов".

В 2019 году в Болгарии в мае пройдут выборы депутатов Европарламента, а осенью - выборы в местные органы власти. Основными соперниками на выборах будут правящая партия ГЕРБ и Болгарская социалистическая партия, разница в предпочтениях их избирателей, на основании разнообразных социологических исследований, лежит в пределах статистической погрешности - 1-2% голосов. В Народном собрании действующего созыва у ГЕРБ 95 мест, у БСП - 80.