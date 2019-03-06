ЕС на следующей неделе утвердит новые санкции против РФ за инцидент в Керченском проливе

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Евросоюз на следующей неделе официально утвердит решение о введении новых санкций в отношении восьми россиян за инцидент в Керченском проливе, которое было принято на уровне послов 20 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Решение о включении восьми человек в черный список будет официально утверждено Советом ЕС на следующей неделе", - сказал он.

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) еще 20 февраля включил в черный список восемь россиян за инцидент в Керченском проливе. Фамилии россиян, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к банковской системе ЕС, станут известны после публикации формального решения Совета в Официальном журнале ЕС. Всего в этот список после этого очередного расширения будут входить 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юридических лица - главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Действие этого списка продлевается дважды в год - до 15 марта и 15 сентября.