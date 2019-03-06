Военные корабли Турции зашли в Новороссийск

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Корвет и тральщик Военно-морских сил Турции зашли в среду в Новороссийскую военно-морскую базу, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"Новейший корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" осуществили деловой заход в Новороссийск в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения "Голубая Отчизна - 2019", - говорится в сообщении флота.

Турецкие корабли планируют посетить представители администрации города и командир Новороссийской базы, уточнили на флоте. "Деловой заход турецких кораблей продлится до 8 марта", - добавили в пресс-службе.