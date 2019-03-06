Украина в 2019 году намерена удвоить поставки в армию новой военной техники

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Выполнение гособоронзаказа на 2019 год позволит в два раза увеличить количество новой военной техники в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с аккредитованными в стране представителями военно-дипломатического корпуса.

"Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, а уже и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения государственного оборонного заказа 2019 года мы в два раза увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами", - цитирует начальника Генштаба ВСУ агентство УНИАН.

По словам Муженко, речь идет о восстановлении и принятии на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, доукомплектовании отечественными противотанковыми комплексами бригад Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и войск легкобронированной автомобильной техникой и обновлении парка грузовой техники, увеличении количества отечественных БПЛА в разведывательных и артиллерийских подразделениях.

Он отметил также, что состоится дополнительное оснащение средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений Воздушных сил ВСУ. Кроме того, планируется увеличение корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и применение на новых принципах систем залпового огня.

Согласно параметрам бюджета, Украина увеличит в 2019 году военные расходы на 15,7% до 212 млрд гривен (около $7,6 млрд), что составляет 5,4% ВВП страны. При этом на развитие вооружений и военной техники по линии Министерства обороны Украина направит порядка 17 млрд гривен (около $612 млн) из общего фонда госбюджета и 17,4 млн гривен (около $620 тыс.) - из специального. Доля расходов на развитие вооружений и военной техники в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, в госбюджете 2018 года на эти цели было предусмотрено 19% расходов Минобороны.