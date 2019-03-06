Кабмин Украины отменил жалобную книгу как советский рудимент

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины в среду поддержал проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности", которым, в частности, отменяется требование о наличии на предприятиях Книги жалоб и предложений.

"Предлагаем отменить обязательное требование ведения так называемой Книги жалоб и предложений как советский рудимент, не защищающий потребителя, а создающий дополнительные издержки для бизнеса", - заявил министр экономического развития Украины Степан Кубив.

Министр при этом отметил, что это даст определенную экономию средств, так как, по его подсчетам, "для всех компаний в год книга жалоб стоит 125 млн гривен".

Книга жалоб и предложений широко использовалась в СССР как инструмент обратной связи с клиентом на предприятиях розничной торговли и сферы обслуживания. В России такие книги по-прежнему ведутся по правилам, принятым еще в СССР.