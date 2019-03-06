СМИ: министр пакистанской провинции ушел в отставку из-за высказываний в адрес индуистов

ТАСС, 6 марта. Министр информации и культуры в правительстве пакистанской провинции Пенджаб Файязул Хассан Чохан ушел в отставку после своих высказываний в адрес индуистов. Об этом в среду сообщил телеканал Geo News.

"Правительство страны ни от кого не потерпит оскорблений индуистов. В Пакистане никому не позволено подвергать кого-либо оскорблениям из-за религиозной принадлежности и тем самым создавать напряженность в стране", - заявил Наимул Хак, советник главы пакистанского правительства Имрана Хана.

Чохан во время выступления 24 февраля выразил поддержку членам группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), напавшим на автоколонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир. В результате атаки погибли 45 человек.

Глава правительства провинции Усман Буздар вызвал министра для объяснений. Он остался недоволен ответами Чохана. Тогда от министра потребовали уйти со своего поста.