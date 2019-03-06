Антикоррупционный прокурор Украины назвал вмешательством в дела страны заявление посла США

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Требование посла США Мари Йованович уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назара Холодницкого является недопустимым вмешательством во внутренние дела страны. Так сам Холодницкий расценил призыв американского дипломата.

"То, что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо", - заявил он изданию "Левый берег". При этом Холодницкий пообещал на следующей неделе прокомментировать ситуацию. "Поверьте, будет интересно", - сказал прокурор.

Во вторник, 5 марта, посол США Йованович во время выступления на мероприятии, посвященном пятилетию основания Украинского кризисного медиацентра, призвала уволить нынешнего главу САП Назара Холодницкого, назвав такой ход "необходимым для целостности антикоррупционных институтов". Ранее сообщалось, что СБУ закрыла дело против Холодницкого о разглашении тайны следствия.

Йованович также заявила, что правительство Украины должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Кроме того, посол раскритиковала решение Конституционного суда по поводу статьи о незаконном обогащении, назвав его "серьезным отступлением в борьбе с коррупцией".

Оппозиционные украинские политики неоднократно указывали на то, что нынешнее руководство страны находится в полной зависимости от США, и призывали покончить с этим. В частности, глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук отмечал в интервью телеканалу "112 Украина", что США "что хотят, то сегодня и делают" на Украине. Поэтому одна из главных политических задач, по его словам, - "положить конец любому внешнему управлению на территории Украины".