Sky: Избирательная комиссия Британии оштрафовала движение в поддержку лидера оппозиции

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Соединенного Королевства оштрафовала на £16,7 тыс. ($22 тыс.) общественное движение Momentum, созданное в поддержку лидера оппозиционной Лейбористской партии страны Джереми Корбина. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

Движение было признано виновным в ряде нарушений британского закона о выборах, касающихся финансовой дисциплины. В частности, неправильно были оформлены документы о возмещении расходов на проведение кампании, за что и была назначена основная сумма штрафа - £12,5 тыс. ($16,4 тыс. по текущему курсу).

Добровольческое общественное движение Momentum активно участвовало в агитации за лейбористов и их лидера в преддверии парламентских выборов в июне 2017 года. В декабре того же года избирательная комиссия объявила о том, что начинает расследование в отношении Momentum как зарегистрированного внепартийного участника избирательной кампании. В комиссии собирались проверить финансовую отчетность созданного в 2015 году движения и установить, не был ли превышен максимальный объем трат на проведение компании в размере £38 тыс. (около $50 тыс.). Как выяснилось, Momentum не потратило больше, чем могло по закону.

Ранее избирательная комиссия оштрафовала общественную кампанию Vote Leave на £61 тыс. ($80 тыс.) за связанное с перерасходом средств нарушение правил агитации перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Крупные штрафы грозят также агитационной компании Leave.EU.