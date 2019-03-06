Еврокомиссия назвала тяжелыми переговоры между Брюсселем и Лондоном по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по выходу королевства из сообщества проходят с трудом, стороны все еще не нашли решение относительно сделки по Brexit. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Мы предложили варианты гарантий по "бэкстопу" (механизм, позволяющий сохранить прозрачной границу между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией - прим. ТАСС). Дискуссии были тяжелыми, и мы пока не нашли решения", - сказал он, отметив, что технические переговоры продолжатся на этой неделе.

Brexit запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.