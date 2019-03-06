Премьер Люксембурга: РФ и ЕС должны найти выход из тупика, в который зашли их отношения

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Россия и ЕС должны вместе найти выход из тупика, в котором оказались их отношения после конфликта на Украине и других проблем. Об этом заявил в среду премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на совместной пресс-конференции с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Россия и ЕС должны найти выход из нынешних замороженных отношений, которые стали такими после Украины, "дела Скрипалей" и других проблем. От этого состояния отношений страдают все стороны", - сказал он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.