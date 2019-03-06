Люксембург выступает за улучшение диалога между Россией и США

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Люксембург поддерживает улучшение диалога между Россией и США, поддерживая хорошие отношения с обеими странами. Об этом заявил в среду премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на совместной пресс-конференции с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Я за диалог с Россией. Я поддерживаю хорошие отношения с президентом [РФ Владимиром] Путиным и с президентом [США Дональдом] Трампом. Я считаю, что мы должны способствовать диалогу, поддерживая хорошие отношения со всеми странами", - сказал он.