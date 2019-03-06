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Акции протеста в Алжире

Глава Генштаба Алжира: армия будет охранять страну в соответствии с конституцией

Ахмед Гаид Салех назвал недопустимым возвращение "страны к годам кровопролития"

ТАСС, 6 марта. Армия Алжира будет стоять на страже интересов страны в соответствии с конституцией. Об этом сказал в среду заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салех, сообщает телеканал Al Mayadeen.

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"Алжирская армия знает об опасностях и угрозах для нашей страны, которая всегда является целью ее врагов", - сказал он. Салех отметил, что военные будут "охранять страну в соответствии с конституцией".

Также Салех указал на "прочность отношений между армией и народом" и готовность вооруженных сил страны "обеспечить безопасные условия, гарантирующие избирателям право голоса".

Накануне начальник Генштаба предупредил о недопустимости "возвращения страны к годам кровопролития". "Некоторые силы хотят вернуть Алжир во времена скорби и боли. Армия позаботится о сохранении мира и безопасности в Алжире", - сказал он. Салех напомнил о временах гражданской войны, когда вооруженное противостояние между властью и экстремистами унесло жизни до 250 тысяч алжирцев.

С конца февраля в Алжире не прекращаются массовые акции протеста, участники которых требуют от президента Абдельазиза Бутефлики отказаться от выдвижения на предстоящих выборах. По мнению оппозиции, его состояние здоровья не позволяет управлять страной.

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АлжирАкции протеста в Алжире
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