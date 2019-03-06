Украина и Турция провели совместные морские учения вблизи Одессы

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украинские и турецкие моряки провели совместные военные учения вблизи Одессы. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"В северной части Черного моря экипаж малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Вышгород" провел совместные учения типа PASSEX с фрегатом "Барбарос" и ракетным катером "Марти" Военно-морских сил Турецкой республики", - сообщила пресс-служба Минобороны, уточнив, что учения проходили "на фоне ежегодных морских учений флота Турции "Голубая родина".

В ходе совместных учений, уточнили в министерстве, украинский артиллерийский катер и турецкие корабли выполнили задачи по тактическому маневрированию, противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

С начала года это первые учения типа PASSEX в Черном море с участием украинского корабля. "После выполнения задач в море "Вышгород" вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причальной стенке Одесского морского вокзала",- сообщили в пресс-службе. Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.

25 февраля в Одесский морской торговый порт прибыл ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook и пробыл там несколько дней.