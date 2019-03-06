Порошенко вновь разрешил иностранным военным принимать участие в учениях на Украине

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для участия в учениях в 2019 году. Об этом говорится в среду на сайте украинского парламента.

"Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады.

Верховная рада Украины 26 февраля одобрила участие иностранных военных в учениях на Украине в 2019 году. Согласно закону, в июне - октябре в украинско-американских учениях Rapid Trident-2019 примут участие 2 тыс. военных из США и НАТО и участников программы "Партнерство ради мира" с оружием и техникой, до 30 единиц колесной техники, до 23 самолетов и вертолетов", а на Sea Breeze-2019 в июне - сентябре - до 2 тыс. военных, "до 40 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 41 самолета и вертолета, до 100 единиц колесной техники.

В 2019 году также запланированы украинско-румынские учения Riverine - 2019, многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские обучения Warrior Watcher - 2019.

Подобные решения принимаются на Украине ежегодно с апреля 2014 года. В прошлом году в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил приняли участие более 3 тыс. военнослужащих США и государств - членов НАТО с вооружением и военной техникой. Для проведения совместных учений на территории Украины необходимо согласие Верховной рады. Соответствующий законопроект вносит в парламент президент страны.