СМИ: консервативные африканеры пытаются создать в ЮАР второй белый анклав

ПРЕТОРИЯ, 6 марта. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Уже второй полностью белый анклав может в скором времени появиться в южноафриканской провинции Северный Кейп. Первый такой город - Орания - был основан в ЮАР сторонниками раздельного проживания рас еще в начале 1990-х годов, когда в стране начались реформы по ликвидации режима апартеида. Успех проекта 30 лет спустя вдохновил консервативных африканеров - потомков голландских, немецких и французских колонистов - на продолжение эксперимента.

Адриаан Ниювоудт, основатель второго в ЮАР белого анклава Эврика, утверждает, что он и его последователи не расисты, однако чернокожих африканцев здесь видеть не хотят, а межрасовые браки и связи не одобряют. "Ваш ребенок должен быть похожим на вас и передавать дальше ваши гены. Я не вижу в этом ничего криминального и не хочу никого обижать. Знаю, что многие со мной не согласятся, и это их право", - заявил он в интервью государственной телекомпании SABC.

Площадь земли, выкупленной под строительство новой колонии африканеров, стремящихся к обособлению, составляет 3,5 тыс. гектаров. Уже сейчас здесь проживают 20 семей, количество заявок на присоединение превышает пять тысяч, а в перспективе в Эврике смогут поселиться около 20 тыс. человек.

Однако, если основателям Орании удалось добиться от центрального правительства страны благосклонного отношения, то попытка создать второй город только для белых уже встретила организованное сопротивление. В настоящее время строительные работы в Эврике приостановлены по решению местного муниципалитета. Недовольны и жители соседних поселений. Ограничение доступа в те или иные населенные пункты по расовому признаку создает угрозы для основ южноафриканской демократии, считают они.

Ниювоудт, в свою очередь, обещает довести начатое дело до конца и настаивает на том, что продвигаемая им инициатива абсолютно легитимна и не противоречит конституции. По его словам, главные причины, толкающие африканеров к основанию собственных городов, - это экономическая дискриминация белого меньшинства нынешним правительством ЮАР и регулярные бандитские нападения на их фермы.

Тем временем в Орании, как утверждают консерваторы, дела идут успешно. Сейчас там проживают уже около 1,6 тыс. человек, работают более 100 предприятий, есть своя торговая палата, совет налогоплательщиков, отдельные советы по культуре, туризму, охране окружающей среды и развитию экономики и даже собственная валюта - ора. Не только проживание, но и право на труд здесь зарезервированы исключительно для белых. Перебравшиеся в Оранию жители утверждают, что это единственное место в ЮАР, где они не чувствуют себя в безопасности и имеют возможность сохранять наследие предков и свободно развивать собственную культуру.