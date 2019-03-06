Глава эстонской спецслужбы заявил, что РФ не влияла на парламентские выборы в его стране

ТАЛЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Россия не оказывала прямого влияния на выборы в эстонский парламент (Рийгикогу) 3 марта. Об этом заявил в среду генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Эстонии Арнольд Синисалу.

"Опасения ряда западных стран, что будут масштабные кибератаки [со стороны России], не оправдались, - заявил он порталу IRR. - Влияние осуществлялось через СМИ, социальные сети и личные контакты. Но ничего необычного на наш взгляд не было".

По мнению Синисалу, Россия "уделяет основное внимание Западной Европе, США", а уже через них - на Эстонию.

Глава КаПо отметил также, что не располагает сведениями о том, что кто-либо в Эстонии получал от представителей России финансовые средства на организацию в республике каких-либо радикальных акций или на распространение настроений, направленных против ЕС. "У нас нет доказательств, что кто-то получал на это деньги, - сказал он. - Я не согласен, что кто-то действовал по российским указаниям напрямую".

Ранее Департамент государственной информационной системы Эстонии заявил, что готов отразить возможные атаки на систему электронных выборов. Как указал руководитель отдела кибербезопасности Департамента Тыну Таммер, подобные нападения Эстония "имеет возможность тормозить в реальном времени", так что на системе голосования это не скажется.

Выборы в Эстонии

Как сообщила во вторник Государственная служба по организации выборов Эстонии, победу на выборах в Рийгикогу одержала Партия реформ, получив 28,9%, что дает ей 34 мандата из 101. Центристская партия получила 23,1% (26 мест), Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) - 17,8%, 19 мест, "Отечество" - 11,4%, 12 мандатов, Социал-демократическая партия - 55 175 9,8%, 10 мандатов. Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера и в парламент не попали.

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) началось в воскресенье в 09:00 (10:00 мск) и закончилось в 20:00 (21:00 мск). Свои двери для избирателей открыл 451 избирательный участок. За победу на выборах боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах были выдвинуты 1099 кандидатов.