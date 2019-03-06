Порошенко обещает провести комплексный международный аудит "Укроборонпрома"

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украина инициирует комплексный международный аудит государственного концерна "Укроборонпром". Об этом заявил в среду президент страны Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов", - сказал он.

Ранее посол США на Украине Мари Йованович заявляла, что правительство Украины должно "немедленно профинансировать" аудит "Укроборонпрома" в целях борьбы с коррупцией.