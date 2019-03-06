CNN: власти Островов Кука намерены сменить название страны

СИДНЕЙ, 6 марта. /ТАСС/. Ассоциированное с Новой Зеландией государство Острова Кука, расположенное в южной части Тихого Океана, может вскоре сменить свое название. Об этом в среду сообщает телеканал CNN.

"Я очень рад, что начались поиски нового названия, которое будет связано с нашей полинезийской культурой", - заявил Марк Браун, заместитель премьер-министра Островов Кука.

Правительство страны одобрило деятельность специального комитета, который подберет подходящее слово из местного языка маори. В данный момент его члены обсуждают 64 возможных варианта, включая "Рангиароа" ("Любовь с Небес") и "Рароатуа" ("Нас хранит Бог").

Решение комитета будет представлено руководству Островов Кука в апреле 2019 года, после чего в стране может пройти референдум. "Пришло время с гордостью принять наше новое имя, выбранное нами из нашего языка", - подчеркнул глава комитета Дэниэл Матароа.

Нынешнее название страны придумал в XIX веке русский мореплаватель Иван Крузенштерн в честь своего английского визави Джеймса Кука. В 1901 году Острова Кука вошли в состав Новой Зеландии, однако с 2001 года они получили право выступать в качестве суверенного государства в своей внешней политике.

Страсти по Куку

Отношение аборигенов Полинезии к личности Джеймса Кука остается сложным. В октябре 2018 года властям города Гисборн в Новой Зеландии пришлось перенести статую капитана Кука по требованию местной общины маори. Коренные жители пожаловались, что их предки открыли эти земли задолго до британского исследователя, поэтому он не достоин собственного памятника. До этого статую мазали красной краской, Джеймсу Куку пририсовывали белоснежный бикини и несколько раз лишали его шпаги.