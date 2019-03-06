Вашингтон отмечает определенный прогресс в отношениях с Минском в последнее время

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Власти США удовлетворены прогрессом, достигнутым в отношениях с Белоруссией за последние несколько месяцев, в том числе решением белорусских властей о расширении присутствия посольства США в Минске. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент в среду в интервью порталу tut.by.

"Вашингтон приветствовал решение белорусских властей об отмене ограничений, наложенных на размер нашего дипломатического присутствия в Беларуси, - отметил он. - Это важный шаг, который позволит нам продолжить улучшение двусторонних отношений и в определенный момент достичь готовности к обмену послами".

Кент также отметил, что решение вопроса об окончательном снятии санкций в отношении Белоруссии зависит от дальнейших шагов белорусских властей в сфере прав человека и демократии. "Изначально санкции были вызваны озабоченностью нарушениями прав человека и демократических принципов, - сказал чиновник. - Мы частично приостановили действие санкций после того, как белорусские власти выпустили на свободу шестерых политзаключенных в августе 2015 года, в октябре прошлого года США продлили режим временной приостановки санкций в отношении девяти белорусских компаний не на шесть месяцев, как делалось ранее, а на двенадцать".

По его словам, путем ежегодных консультаций по правам человека и регулярного взаимодействия американская сторона рассчитывает достичь "значительного прогресса по этим вопросам, что откроет дополнительные возможности по расширению сотрудничества".

Кент отметил, что отношениях Белоруссии и США "в последние месяцы произошли новые положительные сдвиги". "Посольство США в Минске проделывает большую работу, чтобы развить успех, достигнутый визитом [помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса] Митчелла (в ноябре 2018 года - прим. ТАСС). Визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно, как это имеет место в наших нормальных отношениях с другими странами", - сказал он, заметив при этом, что, несмотря на уход Митчелла из Госдепа, позиция США относительно Белоруссии осталась прежней.

История вопроса

4 марта Белоруссия проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на число сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года. С 2008 года в Белоруссии нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах США, что было связано с обострением отношений между Минском и Вашингтоном в 2007-2008 годах, после того как США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении страны. С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к смягчению и приостановке ряда экономических санкций в отношении Белоруссии.