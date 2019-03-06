Венесуэла объявила персоной нон грата посла ФРГ

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла объявляет о решении объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны", - написал в среду в Twitter глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса. - Венесуэла считает неприемлемым тот факт, что иностранный дипломатический представитель на ее территории выступает в роли, более типичной для политического лидера, в четком соответствии с программой экстремистского сектора венесуэльской оппозиции".

В заявлении дипломатического ведомства, которое также разместил в своем сообщении Арреаса, подчеркивается, что деятельность Кринера "противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения". В МИД отметили, что у дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть Венесуэлу.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Позже Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. На прошлой неделе он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а в понедельник вернулся в Боливарианскую Республику. Как сообщил политик в Twitter, его сопровождали послы Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Эквадора, Германии, Испании, Франции, Португалии, Румынии, Нидерландов, а также представитель ЕС.