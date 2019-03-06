Союз журналистов Украины призвал СБУ к прозрачности расследования дела Скачко

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал Службу безопасности Украины (СБУ), которая провела обыски у киевского журналиста Владимира Скачко по обвинению его в посягательстве на территориальную целостность, к четкой аргументации и открытости своих действий. Об этом в среду заявил председатель Союза Сергей Томиленко.

"В ситуации с проведением СБУ многочасового обыска в квартире известного киевского журналиста Владимира Скачко ключевой призыв к силовикам - прозрачность и открытость", - написал он в Facebook. Томиленко подчеркнул, что в НСЖУ убеждены, что "любые следственные действия правоохранительных ведомств в отношении журналистов должны четко аргументироваться обществу".

Томиленко обратил внимание на большую продолжительность обыска в квартире журналиста, который длился более 14 часов. Он также призвал силовиков "строго соблюдать права Скачко на защиту - на адвоката, пользование телефоном и другими формами связи".

Глава Союза обеспокоен тем, что обыски проводились в период проходящей на Украине избирательной президентской кампании. "Журналистское сообщество не должно иметь оснований видеть в СБУ инструмент сознательного политического давления на редакционную политику медиа, особенно в избирательный период", - написал он. Томиленко пообещал, что совместно с международными партнерами НСЖУ продолжит "внимательно следить за ходом этого уголовного дела".

Сотрудники Службы безопасности Украины провели 5 марта обыски в квартире журналиста Владимира Скачко в рамках досудебного расследования, проводимого по статье УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Журналисту предъявили обвинение и вручили повестку на допрос 10 марта в Херсонском управлении СБУ. В ответ Скачко заявил, что его преследуют за то, что в своих статьях он пытался обсуждать ситуацию в стране, а также за якобы сговор с руководителем "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, находящимся в СИЗО.

В ноябре 2018 года данные Скачко появились на скандальном сайте "Миротворец". В последнее время журналист публиковал статьи в информационном агентстве "Антифашист". Последняя статья "США и России все равно, кто станет президентом Украины?" вышла на сайте информагентства 4 марта.