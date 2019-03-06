Постпред Британии при ООН: Россия пытается превратить в помойку доклад ОЗХО по Сирии

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс считает, что Россия пытается превратить в помойку доклад Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС).

"Подготовленный ОЗХО доклад по Думе очень важен, - сказала она в среду журналистам перед закрытыми консультациями по химоружию в СБ ООН. - Он подготовлен уважаемыми международными экспертами с применением современной техники". При этом отрицание доклада российской стороной, по словам Пирс, является "примером российских научных изысканий вроде "земля плоская".

"Вместо того чтобы делать из доклада ОЗХО помойку, русские могли бы направить энергию на расследование использования режимом Сирии хлора против своего населения", - добавила дипломат.

Ранее в российском МИД заявили, что Запад использует для давления на Дамаск доклад Миссии ОЗХО о якобы имевшем место использовании в сирийской Думе хлора в апреле 2018 года. В комментарии внешнеполитического ведомства также говорится, что "российские профильные эксперты самым внимательным образом изучат итоговый доклад МУФС по инциденту в городе Дума и в ближайшее время поделятся с международным сообществом более развернутыми оценками и соображениями на этот счет".

МУФС представила окончательный доклад по результатам расследования инцидента в сирийской Думе 1 марта. По мнению специалистов миссии, "оценка и анализ собранной информации дают основания полагать, что имело место использование токсичного химиката", который содержал хлор.

Удар по Сирии

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно- исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Ни одна из ракет не входила в зону ответственности средств ПВО РФ в Тартусе и Хмеймиме, российские противовоздушные комплексы не применялись.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля того же года в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели через два дня обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.