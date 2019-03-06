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Политический кризис в Венесуэле

Болтон пригрозил зарубежным финансовым институтам санкциями за транзакции в пользу Мадуро

Помощник президента США по нацбезопасности заявил, что Вашингтон не позволит Мадуро "расхищать богатства венесуэльского народа"

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупреждают зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Соединенные Штаты предупреждают зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями за вовлеченность в проведение незаконных транзакций, из которых извлечет пользу Николас Мадуро и его коррумпированная [финансовая] сеть. Мы не позволим Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа", - отмечается в документе.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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