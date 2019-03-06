Глава МИД ОАЭ считает, что арабские страны утратили свою роль в Сирии

ТАСС, 6 марта. Арабские страны утратили свою роль в Сирии, отдав инициативу Ирану и Турции. Такое мнение выразил в среду глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Абу-Даби. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia.

"Мы считаем, что необходима арабская роль в Сирии: в политике, стабильности и безопасности. Мы не согласны с методами правительства Сирии во внутренних вопросах, однако сейчас мы видим экспансию со стороны Турции и Ирана и отсутствие арабской роли. Считаем, что это неприемлемо", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы Сирия была частью арабского региона. К сожалению, мы видим, что Сирия далека от этого. ОАЭ приняли решение открыть посольство в Дамаске, чтобы начать этот путь [по возвращению Сирии в арабский мир]. Мы считаем, что это только начало пути, но необходимо участие всех сторон", - добавил глава МИД ОАЭ.

27 декабря прошлого года ОАЭ объявили об открытии своего посольства в Дамаске, закрытого в 2011 году с началом конфликта в Сирии. В Катаре и Саудовской Аравии ранее заявили о преждевременности такого решения.

Данное событие произошло на фоне дискуссий о том, что ЛАГ может в следующем году возобновить членство Сирии в организации. Участие Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года. Большинство арабских стран отозвали своих послов из сирийской столицы и присоединились к экономическому бойкоту Сирии. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.