В США заявили, что основанием для введения режима ЧП является кризис на границе

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Ситуация на южной границе США в действительности является кризисом и представляет угрозу национальной безопасности страны, в этой связи введение президентом Дональдом Трампом режима ЧП в стране является обоснованным. Об этом сообщила в среду министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, выступая в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США.

Ей, в частности, был задан вопрос о том, может ли она озвучить основания для решения главы государства ввести режим ЧП для того, чтобы получить средства на строительство стены на американо-мексиканской границе. "Речь идет о чрезвычайной ситуации. Как министр внутренней безопасности я больше не могу с уверенностью сказать вам, кто проникает в нашу страну, и такая ситуация представляет прямую угрозу национальной безопасности", - сказала она.

"К тому же, я видела уязвимые категории людей, я была в Мексике, я беседовала с [людьми в] странах северного треугольника (Гватемала, Сальвадор, Гондурас - прим. ТАСС). И мы действительно говорим о настоящем гуманитарном кризисе, которому позволяет продолжаться система (сдержек и противовесов в США - прим. ТАСС), и нам нужно изменить законы", - отметила Нильсен.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

На прошлой неделе Палата представителей, которая в настоящее время контролируется оппозиционной Демократической партией, проголосовала за принятие резолюции, запрещающей президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на нее вето. Для его преодоления потребуется две трети голосов как в нижней, так и в верхней палате Конгресса, однако уже известно, что столько голосов документ не наберет даже в Палате представителей.