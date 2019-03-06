НАТО усилила помощь Киеву из-за ситуации с безопасностью в Черном море

"НАТО продолжает призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре в районе Керченского пролива. Союзники увеличили свою практическую поддержку Украине в свете ситуации с безопасностью в Черном море", - отмечается в нем.

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. НАТО усилила практическую поддержку Украине в связи с ситуацией с безопасностью в Черном море. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса по итогам заседания комиссии НАТО - Украина в Брюсселе.

В документе говорится, что в ходе заседания стороны обсудили ситуацию в Крыму и НАТО в очередной раз "подтвердила полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские суда проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. США и ЕС потребовали освобождения украинских моряков, не дожидаясь решения суда.

После этого инцидента украинские власти обвинили Россию в блокировании портов в Мариуполе и Бердянске на Азовском море. В Росморречфлоте эту информацию опровергли, заявив, что запрета для прохода судов через Керченский пролив нет.