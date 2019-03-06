Гуайдо заявил, что продолжит исполнять обязанности президента Венесуэлы

"Я продолжу исполнять президентские обязанности, чтобы воплотить надежды, которые появились у венесуэльцев в последние дни", - заявил он на заседании парламента в среду.

Гуайдо также призвал своих сторонников продолжать борьбу против президента Николаса Мадуро. "Сегодня во второй половине дня я вновь встречаюсь с профсоюзами для обсуждения вопроса о проведении забастовки, а в субботу мы вновь должны выйти на улицы, чтобы потребовать доставки в страну гуманитарной помощи", - сказал он.

Гуайдо добавил, что он предлагает не устраивать сразу бессрочную забастовку, а сначала провести ее в течение 24 часов, а если требования оппозиции не будут выполнены, продлевать ее на более продолжительные сроки. Сроки начала забастовки он не назвал. Кроме того, по словам Гуайдо, он намерен обсудить с профсоюзами увольнения по политическим мотивам.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.