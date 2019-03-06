СМИ: британца приговорили к пожизненному заключению за подготовку теракта в Лондоне

ТАСС, 6 марта. Центральный уголовный суд приговорил к пожизненному заключению 27-летнего жителя города Рочестер (графство Кент) Льюиса Ладлоу, планировавшего теракт на Оксфорд-стрит. Об этом сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, прошение о досрочном освобождении британец Ладлоу сможет подать не ранее, чем через 15 лет.

Как отметил судья Николас Хиллиард, Ладлоу "проявлял интерес к экстремизму в течение долгих лет". Хиллиард также заявил об отсутствии доказательств того, что подсудимый изменил свои взгляды незадолго до ареста, а аутизм и депрессия не объясняют "причастность к этим правонарушениям".

Ладлоу намеревался совершить теракт у магазина игрушек Disney. Преступник, присягнувший на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), собирался осуществить свой замысел с помощью фургона: на нем он планировал врезаться в толпу. В августе прошлого года он признался, что планировал совершить нападение и убить около 100 человек.