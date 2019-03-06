Fox: в Каракасе задержали журналиста из США

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Американский журналист Коди Уэддл задержан в среду в Каракасе представителями властей Венесуэлы. Об этом сообщила телекомпания Fox News. По ее данным, 29-летний Уэддл работал в столице Венесуэлы с 2014 года в качестве независимого журналиста и участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Ссылаясь на сообщение Союза журналистов Венесуэлы, телекомпания отметила, что задержан также и коллега Уэддла - Карлос Камачо.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт, по сообщению телекомпании, выступил с заявлением по поводу ареста Уэддла, назвав его "неприемлемым". "Его нужно освободить немедленно, и США не потерпят такого запугивания", - написал сенатор в Twitter.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.