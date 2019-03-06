СМИ: слушания об экстрадиции финдиректора Huawei из Канады в США продолжатся 8 мая

ОТТАВА, 6 марта. /ТАСС/. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 8 мая продолжит слушания об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады в США. Об этом в среду сообщила газета The Star Vancouver.

Издание отмечает, что защита и обвинение в среду в суде согласились перенести дату слушаний на более поздний срок из-за "очень необычного характера этого дела", которое содержит "значительное количество страниц". Кроме того, защита считает, что задержание Мэн Ваньчжоу якобы может носить "политический характер". The Star Vancouver добавила, что текущее слушание в общей сложности заняло около 17 минут.

Также на такое решение повлиял тот факт, что на прошлой неделе Мэн Ваньчжоу подала гражданский иск к канадским властям в связи со своим задержанием в Канаде по запросу об экстрадиции США. Истица утверждает, что Управление пограничных служб Канады, национальная полиция и канадское правительство нарушили ее конституционные права. Иск был подан в Верховный суд провинции Британская Колумбия в Ванкувере. Мэн Ваньчжоу обвиняет канадских пограничников, полицию и правительство "в незаконном задержании", требует "должного наказания причастных должностных лиц", а также возмещения ей затрат, которые она понесла в связи с задержанием.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.