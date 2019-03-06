В МИД Германии назвали "непонятным" решение Каракаса объявить посла ФРГ персоной нон грата

БЕРЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Решение Каракаса объявить посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера персоной нон грата вызывает непонимание и ведет скорее к обострению ситуации, нежели к разрядке напряженности. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что Берлин "принял к сведению" данный шаг властей латиноамериканской страны. "Я принял решение отозвать нашего посла назад на родину для консультаций", - сообщил Маас. "Это непонятное решение, которое обостряет ситуацию и не способствует разрядке", - отметил глава МИД, добавив, что посол Кринер "проделывает в Каракасе выдающуюся работу". Маас также заявил, что "европейская поддержка Хуана Гуайдо непоколебима".

Ранее в среду в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса написал, что данное решение принято "из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны". В заявлении дипломатического ведомства, которое также разместил в своем сообщении Арреаса, подчеркивается, что деятельность Кринера "противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения". В МИД отметили, что у дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть Венесуэлу.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Позже Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. На прошлой неделе он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а в понедельник вернулся в Боливарианскую Республику. Как сообщил политик в Twitter, его сопровождали послы Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Эквадора, Германии, Испании, Франции, Португалии, Румынии, Нидерландов, а также представитель ЕС.