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Политический кризис в Венесуэле

Bloomberg: сбежавшие из Венесуэлы военные планировали силой доставить в страну помощь

Около 200 военнослужащих намеревались применить силу против венесуэльских пограничников

ТАСС, 6 марта. Представители венесуэльских вооруженных сил, которые сбежали из страны на территорию Колумбии, намеревались осуществить доставку гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику с применением силы. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, 23 февраля около 200 военнослужащих под предводительством отставного генерала Кливера Алкалы намеревались применить силу против венесуэльских пограничников, чтобы осуществить ввоз гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Отмечается, что категорически против реализации данного плана выступили власти Колумбии. По замыслу колумбийской администрации, доставка гуманитарной помощи должна была стать мирной акцией, без какого-либо насилия.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек. Власти Венесуэлы приступили к расследованию случаев гибели людей.

По данным оппозиции, с 23 февраля на ее сторону перешли сотни венесуэльских силовиков, отказавшихся выполнять приказы президента Николаса Мадуро.

Теги
БразилияКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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