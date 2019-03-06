Иран и "пятерка" договорились созвать встречу совместной комиссии на министерском уровне

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция) договорились созвать встречу совместной комиссии по обзору реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на министерском уровне. Об этом говорится в заявлении председателей комиссии, распространенном в среду в Брюсселе по итогам встречи в Вене на уровне политических директоров и заместителей глав МИД.

"Участники подчеркнули решимость поддерживать практические решения, касающиеся отмены санкций [против Ирана], и договорились следить за прогрессом и созвать [заседание] совместной комиссии, в том числе на уровне министров, в целях продвижения общих усилий", - отмечается в нем.

В документе говорится, что Иран и "пятерка" "будут продолжать активизировать усилия по сохранению СВПД". "В том числе это касается отмены санкций путем проведения специализированных и целенаправленных экспертных обсуждений, включая в соответствующих случаях создание подгрупп в рамках рабочей группы по санкциям", - поясняется в заявлении.

Заседание совместной комиссии по обзору выполнения СВПД прошло в среду в Вене. Как сообщил по его итогам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Иран и "пятерка" международных посредников договорились, в частности, создать рабочие структуры для реализации решений министерской встречи в Нью-Йорке (прошла в сентябре 2018 года на полях Генассамблеи ООН) с целью выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после одностороннего выхода США из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. При этом остальные участники соглашения не одобрили данный шаг американской стороны и остались приверженными прежним договоренностям. В свою очередь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в каждом докладе подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения, а его деятельность находится под самым строгим в мире режимом ядерных проверок.