Тимошенко предлагали $187 тыс. за отказ от участия в выборах

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Правоохранители Украины задержали двух человек, которые пытались с помощью денег повлиять на кандидата в президенты, депутата Верховной рады Юрию Тимошенко отказаться от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщил во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко в Facebook.

По словам Луценко, сейчас злоумышленники задержаны по статье о препятствовании осуществлению избирательного права.

54-летний Юрий Тимошенко идет на выборы как самовыдвиженец. По данным украинских СМИ, Национальная полиция ведет расследование против Тимошенко из-за залоговой суммы, которая состояла из "пожертвований ряда фиктивных частных лиц". Сам Тимошенко в комментарии заявил, что считает это расследование политическим преследованием.

Ранее экс-премьер Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила главу государства Петра Порошенко в причастности к выдвижению кандидатом в президенты ее однофамильца с целью запутать избирателя и отобрать у нее часть голосов на выборах, она также потребовала снять его кандидатуру.