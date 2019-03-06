Нетаньяху призвал блокировать попытки Ирана продавать нефть морем в обход санкций

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество блокировать попытки Ирана продавать нефть морем в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал в среду в ходе посещения базы израильских ВМС в Хайфе.

"Иран пытается обойти введенные против него санкции путем контрабандной продажи нефти морским путем. С учащением таких попыток ВМС будут играть все большую роль в усилиях по блокированию таких действий Ирана", - цитирует канцелярия Нетаньяху его высказывания.

"Я призываю международное сообщество пресечь всеми возможными способами попытки Ирана обойти санкции морским путем", - добавил израильский премьер.