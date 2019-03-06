Кандидат в президенты Украины Кривонос снял свою кандидатуру с выборов в пользу Порошенко

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Сергей Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы государства в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

По словам Кривоноса, главным мотивом участия его в президентской гонке было "несогласие с той системой и ситуацией, которая образовалась в секторе безопасности и обороны Украины" и считал "необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы".

Однако он отметил, что не хочет быть популистом и раздавать пустые обещания. "Мне пришлось принять взвешенное и очень непростое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины, - написал он в среду в Facebook - Сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразно изменение верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины" (действующего президента Петра Порошенко - прим. ТАСС).

Кривонос и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО. В января 2016 года он был назначен первым заместителем командующего ССО Вооруженных сил Украины.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44, затем двое из них заявили о выходе из президентской гонки. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге шоумен Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

За Кривоноса, согласно опросам, готовы проголосовать 0,1% населения.