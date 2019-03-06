Турция готова купить у США вооружение, переданное ими курдским силам в Сирии

АНКАРА, 6 марта. /ТАСС/. Турция готова рассмотреть возможность приобретения американского вооружения, которое было ранее передано Вашингтоном курдским формированиям в Сирии. Об этом заявил в среду в эфире телеканала 24 TV президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если США хотят вывезти свое вооружение из Сирии, то пускай делают это. Если же нет, то пусть отдадут его нам. Если будет нужно, можем договориться о цене. Но не оставляйте его террористам", - сказал президент.

Эрдоган также сообщил, что Турция "пристально следит за выводом американских войск с территории Сирии". "Однако на данный момент никаких шагов в этом направлении предпринято не было", - констатировал он.

Президент также вновь заявил, что предполагаемая "зона безопасности в Сирии должна контролироваться исключительно Турцией". И причиной этого, по словам Эрдогана, является тот факт, что "с этой территории на Турцию в любой момент может быть совершено нападение".