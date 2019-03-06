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Госдепартамент осведомлен о задержании двух граждан США в Новороссийске

В американском ведомстве отказались предоставлять дополнительную информацию по ситуации из соображений конфиденциальности

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Госдепартамент осведомлен о задержании двух американцев в Новороссийске, но не стал предоставлять дополнительную информацию по этому делу.

"Мы в курсе сообщений о задержании двух американских граждан в Новороссийске. У нас нет более важной задачи, чем защита граждан США за рубежом", - сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать задержание двух граждан США.

"Из соображений конфиденциальности у нас нет никакой дополнительной информации [по данному вопросу] в настоящее время", - заключил дипломат.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание нескольких граждан США в Новороссийске.

Приморский районный суд этого города признал двух американцев виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Их уже депортировали из страны, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

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