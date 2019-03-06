Палата лордов проголосовала за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС

По итогам голосования, которые были оглашены в эфире парламентского телеканала, поправку оппозиционной Лейбористской партии к биллю о торговле, в которой утверждалось, что страна должна продолжать оставаться в таможенном союзе с европейским сообществом, поддержали 207 членов верхней палаты, в то время как против нее выступили 147 пэров. Таким образом поправка, инициированная лейбористами, но получившая поддержку представителей и других партий, была принята большинством в 66 голосов.

По словам официального представителя лейбористов в Палате лордов Уилфа Стивенсона, результаты этого голосования предоставят правительству и нижней палате парламента - Палате общин - шанс избежать катастрофического, по его словам, варианта выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

Кроме того, верхняя палата большинством в 47 голосов поддержала внесенную им лично поправку к уже упомянутому биллю о торговле, которая предусматривает утверждение парламентом как переговорной позиции официального Лондона, так и итоговых соглашений о свободной торговле, которые Великобритания будет заключать с другими странами после Brexit. "Торговые переговоры уже не ограничиваются только лишь импортом и экспортом материальных товаров, они касаются соблюдения социальных и экологических прав, а также оказания медицинских услуг и защиты инвестиций. Существуют компромиссы между предлагаемыми услугами и применяемыми торговыми тарифами. И общественность вправе знать, что делает правительство", - пояснил он свою позицию.

Как ранее сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники, Великобритания отменит 80-90% всех торговых пошлин в отношении импортных товаров в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Ожидается, что данная мера может быть объявлена, если Мэй не сможет в очередной раз заручиться поддержкой парламента в ходе предстоящего на следующей неделе голосования по достигнутой с Брюсселем сделке по Brexit. По данным телеканала, правительство Соединенного Королевства при этом намерено сохранить 10-20% пошлин в отношении импорта автомобилей, говядины, баранины, молочных продуктов и товаров текстильной промышленности, чтобы защитить британских производителей.