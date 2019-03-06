"Известия": сирийский конституционный комитет заработает до конца весны

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Формирование конституционного комитета Сирии находится в финальной стадии, его запуск планируется осуществить в ближайшее время. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

"Любые даты открыты, но наиболее вероятно, что комитет начнет свою работу в ближайшие месяцы", - сообщил изданию аль-Ариди.

Такое же мнение выразил газете зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад. "Правительство Сирии надеется на запуск комитета до конца весны", - отметил он. По его мнению, переговоры затягиваются во многом из-за давления американской стороны.

Информацию о запуске весной сирийского комитета подтвердил изданию и источник в российских дипломатических кругах. Как сообщил собеседник, комитет начнет работу после того, как будут согласованы шесть кандидатур от гражданского общества, которые не устроили страны Запада и Турцию.

В начале марта глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром сообщил, что формирование конституционного комитета Сирии может завершиться в ближайшее время,.

Решение создать конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.