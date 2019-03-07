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Ситуация на Корейском полуострове

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР продолжает обогащение урана в военных целях

В южнокорейской разведслужбе заявили, что засекли активное передвижение грузовиков в исследовательском центре в районе КНДР, где производятся несколько моделей баллистических ракет
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© AP Photo/Patrick Semansky

СЕУЛ, 7 марта. /ТАСС/. КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея.

"Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США", - приводит агентство слова директора НРС Со Хун.

Ранее южнокорейская разведка сообщала, что КНДР с конца 2018 года не использует пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне, из получаемых на котором отработанных топливных стержней при переработке выходит от от 5 до 7 кг оружейного плутония в год. Для производства одной атомной бомбы требуется 6 кг этого расщепляемого материала.

В то же время Со Хун сообщил, что НРС засекла активное передвижение грузовиков в исследовательском центре в районе Саным в пригороде Пхеньяна. Считается, что именно там производятся несколько моделей баллистических ракет КНДР, включая межконтинентальную "Хвасон-15".

В ходе ханойского саммита 27-28 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу демонтировать комплекс в Йонбёне в обмен на частичную отмену санкций в отношении республики. Однако президент США отверг это предложение, потребовав ликвидировать ряд других объектов. Саммит завершился без подписания соглашений или деклараций, стороны договорились продолжать диалог.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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