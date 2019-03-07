Трамп пригрозил отказаться проводить дебаты на поддерживающих демократов телеканалах

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил в среду отказаться участвовать в дебатах перед выборами в США, которые пройдут в 2020 году, на поддерживающих демократов телеканалах в ответ на аналогичный шаг со стороны своих оппонентов. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Демократы только что отстранили [телеканал] Fox News от проведения [внутрипартийных] дебатов. Хорошо, тогда я думаю, что сделаю то же самое с лживыми новостными телекомпаниями и радикальными левыми демократами в вопросе дебатов на всеобщих выборах!" - написал Трамп. При этом ряд американских СМИ утверждает, что глава государства не имеет возможности воспрепятствовать организации проведения дебатов перед выборами в 2020 году.

В среду председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Том Перес заявил, что его однопартийцы не будут проводить теледебаты своих претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США на выборах 2020 года на платформах Fox News ввиду данных о неподобающих взаимоотношениях данного телеканала с вашингтонской администрацией. Он ранее информировал, что первые теледебаты намечены на июнь 2019 года и будут проходить в течение двух дней. В США отмечают, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам.

Трамп уже не раз публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. В марте 2017 года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". В конце января 2018 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.