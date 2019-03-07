СМИ: власти Венесуэлы освободили задержанного американского журналиста

КАРАКАС, 7 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы в среду освободили американского журналиста Коди Уэддла, который был задержан ранее в Каракасе. Об этом сообщил телеканал Local 10.

"Репортер Коди Уэддл был освобожден после того, как ранее был задержан венесуэльскими властями", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter телеканала.

По данным Союза журналистов Венесуэлы, Уэддл и его коллега Карлос Камачо были на допросе в здании венесуэльской военной контрразведки.

Телекомпания Fox News ранее сообщила, что журналист Коди Уэддл был задержан в Каракасе представителями властей Венесуэлы. По ее данным, 29-летний Уэддл работал в столице Венесуэлы с 2014 года в качестве независимого журналиста и участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Ссылаясь на сообщение Союза журналистов Венесуэлы, телекомпания отметила, что задержан также и коллега Уэддла - Карлос Камачо.