В Алжире оппозиционная партия вывела депутатов из парламента в знак поддержки манифестаций

ТАСС, 7 марта. Оппозиционная алжирская партия "Фронт социалистических сил" (ФСС) приняла в среду решение вывести своих депутатов из обеих палат парламента в знак солидарности и поддержки участников массовых манифестаций, которые выступают против выдвижения на пятый срок действующего президента 82-летнего Абдельазиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах. Об этом сообщает издание Al-Watan .

Согласно обнародованному заявлению, Национальное народное собрание (нижнюю палату парламента) покинули 12 депутатов ФСС, а Совет нации (верхнюю палату) - четыре члена.

"ФСС решает вывести своих парламентариев из двух органов правящего режима, незаконных и непопулярных, чтобы вести борьбу рядом с народом в реальных условиях, - говорится в коммюнике руководства партии. - Голос народа раздался по всей стране, требуя смены авторитарной и душащей свободу системы, которая руководит Алжиром с момента получения им независимости".

Партия также обратилась ко всем представителям алжирского общества с призывом "продолжать мирные манифестации вплоть до успешного завершения борьбы нескольких поколений за свободный и демократический Алжир".

По словам комментаторов, оппозиционные круги и молодежь готовятся организовать массовые акции протеста и антиправительственные манифестации по всей стране в ближайшую пятницу, 8 марта. Их главная цель - добиться отказа Бутефлики, находящегося на высшем посту с 1999 года, от участия в выборах.

В минувшее воскресенье, 3 марта, в Конституционный совет Алжира были поданы документы для регистрации Бутефлики кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 18 апреля. Между тем оппозиция и участники массовых манифестаций, которые идут в стране с конца февраля, убеждены, что состояние здоровья Бутефлики не позволяет ему исполнять обязанности главы государства.