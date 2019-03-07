СМИ: власти Венесуэлы выдворили из страны американского журналиста

КАРАКАС, 7 марта. /ТАСС/. Венесуэльские власти в среду вечером депортировали американского журналиста Коди Уэддла, который ранее в тот же день был задержан в Каракасе. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional.

Согласно сведениям Национального профсоюза сотрудников СМИ Венесуэлы, Уэддла и его коллегу Карлоса Камачо допрашивали сотрудники Управления военной контрразведки Венесуэлы. Под стражей Уэддл и Камачо находились 12 часов.

По данным телекомпании Fox News, 29-летний Уэддл работал в Каракасе с 2014 года в качестве независимого журналиста. Он освещал в том числе возвращение в Венесуэлу лидера оппозиции Хуана Гуайдо ранее на этой неделе. Политик в своем Twitter потребовал освободить американца.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.