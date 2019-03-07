Токио не будет постоянно размещать самолеты на своем первом авианосце

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Военное ведомство Японии не собирается на постоянной основе размещать боевые самолеты на корабле "Идзумо" после его переделки из вертолетоносца в легкий авианосец. Об этом сообщил в четверг на заседании одного из комитетов верхней палаты парламента министр обороны страны Такэси Ивая.

"Самолеты не будут находится там постоянно, - приводит его слова информационное агентство Kyodo. - Они будут размещаться на "Идзумо" только при необходимости - например, при возникновении угрозы воздушного нападения на нашу страну, для разведки или проведения учений".

Министр подтвердил, что Япония собирается закупить в США в общей сложности более 100 новейших боевых самолетов F-35 двух модификаций - для ВВС и для нужд палубной авиации. "Соседние страны самыми высокими темпами ведут модернизацию своих военно-воздушных сил, которые активно действуют в регионе, - заявил глава оборонного ведомства. - Мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая нарушения нашего воздушного пространства".

В декабре 2018 года правительство Японии утвердило новую оборонную программу, которая официально предусматривает переоборудование вертолетоносцев "Идзумо" и "Кага" в авианосцы. Для них будут закуплены в США многоцелевые боевые самолеты короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Вертолетоносец "Идзумо" был принят в состав ВМС в 2015 году, "Кага" - в 2017 году. Водоизмещение этих кораблей - 19,5 тыс. тонн, длина - 248 метров. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переделки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.