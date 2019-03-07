Экс-лидер Пакистана заявил, что Исламабад мог использовать боевиков против Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 марта. /ТАСС/. Бывший президент и военный лидер Пакистана Первез Мушарраф признал, что пакистанские спецслужбы могли использовать террористов из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") для терактов в Индии, и приветствовал меры, принимаемые против этой группировки. Его слова приводит в четверг газета Hindustan Times .

"Я всегда говорил, что "Джаиш-е-Мухаммад" - террористическая организация, и они организовали теракт с участием смертников, пытаясь убить меня <...> Я рад, что правительство заняло жесткую позицию против них", - сказал Мушарраф.

Экс-президент подтвердил возможность того, что пакистанские спецслужбы "использовали "Джаиш-е-Мухаммад" для организации взрывов в Индии". "Тогда было другое время. Сотрудники нашей разведки были вовлечены в борьбу "око за око" между Индией и Пакистаном. Они проводили взрывы бомб в Пакистане, а мы делали это там [в Индии]. В этих условиях никаких мер против "Джаиш-е-Мухаммад" не было принято. И я также не настаивал на этом", - признался Мушарраф.

Ранее власти Пакистана задержали 44 человека, имеющих отношение к экстремистским организациям, в том числе и из "Джаиш-е-Мухаммад". По данным индийского телеканала NDTV, среди задержанных - брат главаря этой группировки Масуда Азхара - муфтий Абдул Рауф.