Reuters: PDV Marina объявила о ЧС из-за отказа оператора ФРГ эксплуатировать ее танкеры

ТАСС, 7 марта. Подразделение морского транспорта венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA PDV Marina объявило о чрезвычайной ситуации из-за проблем транспортировки нефти по морю в связи с решением германского оператора ее судов Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) отказать в эксплуатации десяти танкеров. Об этом в среду сообщает агентство Reuters .

"BSM официально уведомил руководителей PDV Marina о том, что принял в одностороннем порядке решение отозвать [с судов] своих работников в связи с нехваткой средств для выплаты им зарплат, в связи с чем [венесуэльская компания] должна немедленно вернуть танкеры", - сказано в тексте документа, попавшего в распоряжение агентства. Однако PDV Marina не хватает около 160 человек, в том числе капитанов, механиков и операторов, для того, чтобы оперативно осуществить отвод танкеров, обслуживать которые отказался BSM.

Получить комментарии от официальных представителей PDVSA и BSM пока не удалось.

Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.