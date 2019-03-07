{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Эскалация индо-пакистанского конфликта

СМИ: Индия угрожает Пакистану "страшными последствиями" за продолжение обстрелов в Кашмире

Ранее Нью-Дели несколько раз обвинил Исламабад в обстрелах территории спорного Кашмира с применением артиллерии и минометов

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 марта. /ТАСС/. Индия потребовала от Пакистана немедленно прекратить обстрелы подконтрольной Нью-Дели территории спорного Кашмира, в ходе которых погибло не менее четырех мирных жителей. Как сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники, индийская сторона заявила, что продолжение обстрелов и провокаций обернутся для пакистанской стороны "страшными последствиями".

На эту тему
На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

По этим данным, представители армейского командования двух стран провели беседу по системе экстренной связи, во время которой Индия потребовала прекратить огонь через Линию контроля по мирным гражданам. Ранее Нью-Дели несколько раз обвинил Пакистан в обстрелах в Кашмире с применением артиллерии и минометов. В результате, по индийским данным, за последнюю неделю убиты по меньшей мере четыре мирных жителя, в том числе двое детей. В ответ Исламабад обвинил индийскую сторону в "неспровоцированных обстрелах".

Источники NDTV также сообщили, что Пакистан разворачивает дополнительные войска и боевую технику вдоль Линии контроля, которая разделяет спорный Кашмир. По этой информации, Исламабад перебрасывает туда подразделения с афганской границы.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки.

Теги
ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
Политический кризис в Венесуэле
Reuters: PDV Marina объявила о ЧС из-за отказа оператора ФРГ эксплуатировать ее танкеры
Агентство сообщает, подразделению PDVSA не хватает около 160 человек для того, чтобы оперативно осуществить отвод танкеров
Читать полностью