СМИ: Индия угрожает Пакистану "страшными последствиями" за продолжение обстрелов в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 марта. /ТАСС/. Индия потребовала от Пакистана немедленно прекратить обстрелы подконтрольной Нью-Дели территории спорного Кашмира, в ходе которых погибло не менее четырех мирных жителей. Как сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники, индийская сторона заявила, что продолжение обстрелов и провокаций обернутся для пакистанской стороны "страшными последствиями".

По этим данным, представители армейского командования двух стран провели беседу по системе экстренной связи, во время которой Индия потребовала прекратить огонь через Линию контроля по мирным гражданам. Ранее Нью-Дели несколько раз обвинил Пакистан в обстрелах в Кашмире с применением артиллерии и минометов. В результате, по индийским данным, за последнюю неделю убиты по меньшей мере четыре мирных жителя, в том числе двое детей. В ответ Исламабад обвинил индийскую сторону в "неспровоцированных обстрелах".

Источники NDTV также сообщили, что Пакистан разворачивает дополнительные войска и боевую технику вдоль Линии контроля, которая разделяет спорный Кашмир. По этой информации, Исламабад перебрасывает туда подразделения с афганской границы.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки.